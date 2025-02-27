Необходимо провести реверс-инженеринг закодированного perl-скрипта с целью восстановления исходного кода. Требуется внимательность и опыт в системном программировании.
Получение доступа к ПО прибора
Есть медицинский прибор www.cytivalifesciences.com/en/us/shop/cell-therapy/systems/sepax-c-pro-cell-processing-instrument-p-08418
На нем установлено программное обеспечение работающее на базе ОС Windows XP embedded for GMAP 5.5 или Windows 10 IoT for GMAP 6.0 (точно не известно). Необходимо получить доступ к встроенной учетной записи service в этом ПО (получение пароля или его зануление).
Доступ к оборудованию можем предоставить только физический в МСК.
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