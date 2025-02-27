Есть медицинский прибор www.cytivalifesciences.com/en/us/shop/cell-therapy/systems/sepax-c-pro-cell-processing-instrument-p-08418

На нем установлено программное обеспечение работающее на базе ОС Windows XP embedded for GMAP 5.5 или Windows 10 IoT for GMAP 6.0 (точно не известно). Необходимо получить доступ к встроенной учетной записи service в этом ПО (получение пароля или его зануление).

Доступ к оборудованию можем предоставить только физический в МСК.