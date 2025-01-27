Kali linux, помочь с пробросом портов для Metasploit

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Закрыт2 заявки224 просмотра

Здравствуйте, не так давно начал изучать Kali linux нужно помочь установить и запустить Metasploit, вроде всё хорошо, но нету сесий

3 месяца назад
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