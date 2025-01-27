Моделирование плоской антенны

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Закрыт3 заявки22 просмотра

Нужно написать код на питон для ANSYS HFSS для моделирования плоской спиральной антенны.

Python
3 месяца назад
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