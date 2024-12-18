1. Приветствую, мне нужен скрипт, который будет позволять создавать кучу ботов с ПК в мобильной игре под названием Black Russia на всех серверах проекта КРМП (Криминальная Россия).

2. Эти боты будут фармить средства на работе шахта и после сохранять ник и логин в текстовый файл.

Нужна отдельная прога, пример есть. Готов показать

Как-то так. Надеюсь, это поможет вам передать смысл текста более логично.

3. Если вам потребуется дополнительная информация о игре Black Russia, я готов предоставить ее.

4. О цене можем договориться