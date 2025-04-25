Написание скриптов на заказ

674 заказа

Важность написания скриптов в современном программировании

В эпоху, когда автоматизация стала неотъемлемой частью бизнеса, написание скриптов играет ключевую роль в оптимизации процессов. Скрипты используются для автоматизации повторяющихся задач, анализа данных и улучшения производительности систем. Они помогают компаниям сэкономить время и ресурсы, позволяя сосредоточиться на более важных задачах. Независимо от того, работаете ли вы в сфере IT, маркетинга или финансов, хорошо написанные скрипты могут значительно повысить эффективность вашей работы.

Как написание скриптов решает задачи заказчиков

Профессиональные услуги по написанию скриптов могут решить множество проблем и задач заказчиков. Во-первых, они обеспечивают автоматизацию рутинных операций, что позволяет сосредоточиться на более стратегических аспектах бизнеса. Например, скрипты могут автоматически собирать и обрабатывать данные, генерировать отчеты или управлять базами данных. Во-вторых, они способствуют улучшению качества работы, минимизируя человеческие ошибки. Наконец, написание скриптов помогает интегрировать различные системы и платформы, обеспечивая их бесперебойную работу и взаимодействие.

Примеры применения скриптов в различных отраслях

Написание скриптов востребовано в самых разных сферах. В IT-секторе скрипты используются для автоматического развертывания приложений и управления серверами. В области маркетинга они помогают в анализе больших объемов данных и автоматизации рекламных кампаний. В финансовом секторе скрипты активно применяются для обработки транзакций и проведения анализа рисков. Например, маркетологи могут использовать скрипты для автоматического сбора данных о потребителях, что позволяет создавать более целевые кампании, а в IT-отделах скрипты помогают быстро устранять сбои в системах.

Подведите итоги и начните сотрудничество

Написание скриптов — это мощный инструмент, который может значительно повысить эффективность и качество работы вашей компании. Благодаря автоматизации и оптимизации процессов, вы сможете сэкономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии бизнеса. Если вы хотите улучшить производительность своих систем и автоматизировать процессы, обратитесь к профессионалам. Закажите услуги по написанию скриптов и убедитесь в их эффективности на практике!

Частые вопросы

⭐ Сколько стоит написание скрипта?

Стоимость написания скрипта зависит от его сложности, объема работы и требований заказчика. Обычно цены начинаются от 50 USD за простые скрипты и могут достигать 500 USD и выше за более сложные задачи. На Weblancer вы можете найти исполнителей с разными ценовыми предложениями.

⭐ Как долго занимает написание скрипта?

Сроки написания скрипта зависят от его сложности и объема. Простые скрипты могут быть готовы в течение одного-двух дней, в то время как более сложные проекты могут требовать недели или больше. На Weblancer вы можете обсудить сроки с исполнителем перед началом работы.

⭐ Как выбрать подходящего программиста для написания скрипта?

При выборе программиста важно обратить внимание на его портфолио, отзывы предыдущих клиентов и специализацию. На Weblancer вы можете просмотреть профили различных исполнителей, сравнить их опыт и выбрать наиболее подходящего кандидата для вашего проекта.

  • Accel-ppp

    $500

    Требуется опытный специалист для настройки Accel-PPP на Debian/Ubuntu. Основные задачи: настройка IPoE и PPPoE с RADIUS, оптимизация производительности, поддержка динамических интерфейсов и конфигурация DM/CoA. Необходим опыт работы с Accel-PPP, знание RADIUS и понимание протоколов. Предпочтительно знание английского или немецкого языка.

    Написание скриптовНастройка плагиновОптимизация кодаУстранение ошибокISPmanager
    Системное администрирование3 заявки
    Открыт
    день назад

  • Написать простой скрипт в Godot

    $5

    Требуется разработать простой скрипт в Godot, который позволит изменять размер текстуры в создаваемом примитиве через код. Необходимо написать шейдерный код для реализации задачи. Работа не сложная для опытного разработчика.

    Написание скриптов
    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    2 дня назад

  • Стенография

    $100

    Требуется специалист по стенографии, знакомый с программами OpenStego и другими новыми решениями, актуальными в 2025 году. Ожидается уверенное владение инструментами и навыками, необходимыми для выполнения задач в данной области.

    Написание скриптовРазработка программУстановка скриптов.NETWindows
    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    5 дней назад

  • Написать скрипт для perfect click

    Требуется разработка скрипта для Perfect Click, который будет искать изображение, нажимать на него и добавлять в очередь после свайпа. Необходимо обеспечить корректное выполнение всех действий в рамках веб-программирования.

    Написание скриптов
    Веб-программирование4 заявки
    Открыт
    5 дней назад

  • Создание самописного плагина и доработки по сайту

    $50

    Требуется разработать плагин, который будет находить посты с измененным временем и обновлять их. Плагин должен логировать изменения. Также необходимы доработки на сайте truebrokervision.com. Подробности указаны в прикрепленном документе.

    Доработка сайтовНаписание скриптовРазработка плагинов
    Веб-программирование1 исполнитель
    Открыт
    7 дней назад

  • Программист-частник NODE.js

    Требуется программист-частник для разработки RESTful API на Next.js. Задача включает создание To-Do List с методами: POST для добавления задач, GET для получения списка, PUT для обновления и DELETE для удаления. Код должен соответствовать стандартам ES6+ и использовать подход MVC. Ожидаются тесты для подтверждения работоспособности API.

    Написание скриптовРазработка программСоздание веб-приложенийNext.jsNode.js
    Веб-программирование5 заявок
    Ожидает оплаты

  • Autohotkey, простой скрипт

    Требуется внести исправления в простой скрипт Autohotkey, который изменяет логику ввода текста с клавиатуры. Задача включает анализ кода и корректировку функциональности скрипта для улучшения работы.

    Написание скриптов
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 дней назад

  • Парсер транзакций TON с обновлением в Google Sheets и CRON

    Необходимо разработать автоматический инструмент для отслеживания всех транзакций в наборе TON-кошельков. Скрипт должен сканировать транзакции через API, извлекать ключевые поля и сохранять данные в Google Таблицу и CSV. Обновление должно происходить каждые 5 минут с использованием cron, при этом не должно быть дубликатов. Технологический стек включает Node.js и Google Sheets API.

    Написание скриптовПарсинг данныхСоздание парсеровNode.js
    Веб-программирование10 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Разработка скрипта для Google Sheets

    $1000

    Требуется разработать скрипт для Google Sheets, который прогнозирует спрос на товары, используя данные из Wildberries. Можно использовать тестовую имплементацию как основу. Предпочтительный язык разработки - Google Apps Script, но возможны другие языки с опытом работы с API Google Sheets. После выполнения задачи запланированы дополнительные работы по интеграции API Wildberries и Ozon.

    Написание скриптовРазработка алгоритмовGoogle SheetsJavaJavaScript
    Веб-программирование11 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Требуется разработчик Junior [JS, JQuery, PHP, MySQL]

    $350

    Требуется Junior разработчик для разработки модулей и скриптов с использованием JS, JQuery, PHP и MySQL. Работа в команде под руководством старшего программиста с обязательным онлайн-режимом с 10:00 до 18:00 UTC +3. Оплата производится частями в криптовалюте. Опыт работы с DataLife Engine приветствуется, но не обязателен.

    Написание скриптовРазработка модулейDLEJavaScriptPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Открыт
    14 дней назад

  • Tradingview стратегия

    Задача заключается в копировании закрытого кода стратегии Tradingview или создании нового скрипта на основе анализа данных индикатора. Возможно изучение индикатора через ваш аккаунт. Ожидается определение расчетов и написание нового Pine Script.

    Написание скриптов
    Прикладное ПО3 заявки
    Открыт
    17 дней назад

  • Сделать скрипт регистрации на мероприятия

    $100

    Необходимо разработать скрипт для регистрации пользователей на мероприятия с функционалом модерации заявок и созданием календаря. Пользователи включают суперадмина, менеджера и участников. Менеджер создаёт календарь и добавляет мероприятия. Предпочтительные технологии: Laravel и Bootstrap для дизайна.

    Написание скриптовBootstrapLaravel
    Веб-программирование11 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Доработка Wordpress-плагинов для статей и комментариев через API

    $250

    Требуется доработка плагина для платформы на WordPress, созданной для копирайтеров. Нужно добавить новые функции в редакторе записи и обеспечить возможность экспорта статей на другие сайты. Имеется доступ к тестовому серверу с копией платформы. Подробное ТЗ будет предоставлено заинтересованным исполнителям.

    Доработка сайтовНаписание скриптовНастройка плагиновРазработка плагиновWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Открыт
    17 дней назад

  • Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса

    $100

    Требуется разработать Payton скрипт, который будет обрабатывать сетевой GET запрос, извлекать необходимую информацию из ответа сервера и формировать POST запрос. Скрипт должен включать зацикливание выполнения для постоянной обработки данных. Программирование должно быть эффективным и надежным.

    Написание скриптовPython
    Веб-программирование20 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Payton скрипт

    Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса, извлечения необходимой информации из ответа сервера и формирования POST запроса. Убедитесь в зацикливании выполнения процесса для постоянной обработки данных.

    Написание скриптовРазработка программAndroidPythonWindows
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 дней назад

  • Планировщик сотрудников по объектам

    $50

    Требуется разработать современный планировщик сотрудников, который поможет отслеживать их местоположение в заданные дни. Приложение должно быть простым и адаптированным под мобильные устройства. Примерный образец предоставлен во вложении.

    Написание скриптовСоздание веб-приложений
    Прикладное ПО6 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Сделать веб-скрипт графика работы

    $150

    Необходимо разработать веб-скрипт для генерации ежедневного графика работы персонала, включая авторизацию, учет рабочего времени и редактирование информации. Скрипт должен иметь страницу с таблицей учета, возможность печати и экспорта в PDF, автоматическое создание расписания и редактирование графика. Имеется ТЗ и готовая админ панель на Bootstrap. Срок выполнения — 3 дня.

    Написание скриптовСоздание таблицНастройка баз данныхBootstrap
    Веб-программирование11 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Разработка скрипта для автовыдачи товара в компьютерной игре

    Требуется создать скрипт для автоматической выдачи товаров в компьютерной игре. Необходимо, чтобы бот автоматически передавал виртуальные вещи покупателям без участия реального человека. Имеются примеры сайтов с подобной функциональностью для вдохновения.

    Написание скриптовСоздание ботов
    Веб-программирование10 заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Автоматизировать создание УП в alphacam 2013 с постпроцессором xilog

    $500

    Задача заключается в автоматизации процесса создания управляемой программы (УП) в Alphacam 2013 с использованием постпроцессора Xilog. Требуется настроить пакетную загрузку DXF файлов, выбор инструментов и параметры обработки геометрий. Рассматривается возможность реализации через VBscript. Описание процесса включает 21 этап, от загрузки файла до сохранения УП.

    Автоматизация процессовНаписание скриптовAutoCAD
    Прикладное ПО3 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • Скопировать закрытый код индикатора Trading View

    $50

    Необходимо скопировать закрытый код индикатора Trading View, используя доступ к индикатору через аккаунт. Также возможно определить, как рассчитываются данные в индикаторе, и написать новый скрипт на основе описания и стратегии. Задача требует навыков работы с Pine Script и понимания индикаторов.

    Написание скриптов
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    день назад