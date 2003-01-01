Сочинительство стихов для многих представляет просто хобби, на котором сложно заработать. Однако, если вы просмотрите категорию заказов по данному направлению на нашем сервисе, то увидите, что это мнение ошибочно. Рифмы по-прежнему ценятся в современном мире, пусть и не в совсем привычной форме.

Конечно, встречаются стихи вакансии литературного направления. Но чаще рифма требуется в бизнес целях. И тут вариантов немало - от промо роликов до корпоративных поздравлений.

В любом случае, на фрилансе стихи на заказ пользуются заметным спросом, что позволяет зарабатывать на рифмованном творчестве достойные деньги. И в этом вы можете убедиться, зарегистрировавшись на Weblancer.

Фриланс: песни, ролики, поздравления

Поэтическое творчество на просторах интернета присутствует в самых разных формах, что формирует активный спрос на услуги сочинителей. К последним не выдвигается особых требований, вроде наличия высшего образования или профессиональных навыков, кроме хорошей дружбы с рифмой и литературного таланта. Главным критерием, по которому выбирают кандидата на написание стихов, является портфолио работ.

Чаще всего на фрилансе стихи требуются в качестве:

поздравлений для лиц и компаний;

корпоративных гимнов и речевок;

свадебных и юбилейных тостов;

песен - эстрадных, обучающих, имиджевых;

текстов для рекламных роликов;

переводов существующих стихов на иностранном языке.

Рифмованный контент лучше запоминается, поэтому так часто используется в маркетинговых целях. Обычная песенка из телерекламы может повысить уровень продаж до нереально высоких цифр. Она позволяет хорошо заработать, как создателю текста, так и его заказчику.

Чтобы претендовать на вакансии написание стихов, важно реально оценивать свое литературное мастерство. Сочинения, за которые хорошо платят, отвечают таким критериям, как:

уникальность;

оригинальность;

ритмичность;

грамотность;

благозвучие;

тематичность.

Если вы пишете именно такие стихи, тогда вам точно стоит заглянуть на биржу фриланса. У нас вы найдете возможность заработать по своей специальности. Не дайте литературному таланту пропасть без реализации.

Стихи на заказ: вакансии и требования

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Зарегистрируйтесь, наполните портфолио самыми примечательными, на ваш взгляд, поэтическими творениями, а затем просто заходите в этот раздел и оставляйте отклики. Чтобы заказчики могли обратить на вас внимание, оставляйте заявки под проектами, предлагая выгодные обеим сторонам условия сотрудничества. Цены в поэтическом творчестве, как правило, устанавливаются за четверостишье. Если вы новичок, начните с минимальной стоимости, а после появления первых положительных отзывов от работодателей, можете ее повысить.

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Что касается авторских прав на литературные тексты, этот вопрос стоит решать с исполнителем в индивидуальном порядке. Обязательно обсудите данный пункт на начальном этапе сотрудничества, чтобы потом избежать недомолвок.