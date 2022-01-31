Необходимо сочинить анекдоты или шутки на тему крипты

Необходимо до 26.08.2018 соченить 20 шуток или анекдотов небольших про криптовалюту . И что бы в них фигурировал обязательно проэкт с названием Hashgard . Формат: текст, графика, комиксы, короткие видеоролики и т. Д.https://www.hashgard.io/#/?utm_source=icodrops вот ссылочка на проэкт! Приветствуется использование инфы от туда в шутке!!! Фамилии эдвайзеров или сео , директоров вообщем. Вообщем нужен юмор!!!