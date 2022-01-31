Необходимо сочинить анекдоты или шутки на тему крипты

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка170 просмотров

Необходимо до 26.08.2018 соченить 20 шуток или анекдотов небольших про криптовалюту . И что бы в них фигурировал обязательно проэкт с названием Hashgard . Формат: текст, графика, комиксы, короткие видеоролики и т. Д.https://www.hashgard.io/#/?utm_source=icodrops вот ссылочка на проэкт! Приветствуется использование инфы  от туда в шутке!!! Фамилии эдвайзеров или сео , директоров вообщем. Вообщем нужен юмор!!! 

7 лет назад
zsyjh9642mkoy268
Денис Шиянок 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад