Творческие сочинения

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Завершен1 заявка209 просмотров

Требуется написать несколько десятков творческих сочинений по

определенным темам. Темы и объемы сочинений согласованы с исполнителем.

7 лет назад
Linealux
Роман 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$450
3 дня
Как постоянный клиент в очередной раз выражаю благодарность Александру за качественное и своевременное выполнение заказа! Особо хотел бы отметить профессиональный подход и четкое понимание поставленной задачи.
Еще одно замечательное сотрудничество с Романом. Заказчик всегда предоставляет ТЗ, объясняя, что именно требуется; отвечает на возникшие вопросы и своевременно оплачивает работу. С удовольствием буду и далее работать с Романом. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
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Стихи, Песни и Проза