Текст богатый фигурой речи. Интеллектуальный /по психозу/абстрактный/остросоциальный/философский/о мироздании. На английском языке. О тематике, сроках, условиях оплаты и самой цене можно переговорить.
Творческие сочинения
Требуется написать несколько десятков творческих сочинений по
определенным темам. Темы и объемы сочинений согласованы с исполнителем.
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