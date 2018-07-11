Сочинить детское стихотворение - 2 четверостишия

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Нужно сочинить детское стихотворение.

Объем 2 четверостишия. Бюджет - 200 рублей.

Оплата возможно через Яндекс.Деньги.

Тема стихотворение: Надоедливая муха

7 лет назад
zhukov_kostya
Константин 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$2
1 день
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза