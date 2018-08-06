Лирическое стихотворение

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Завершен12 заявок209 просмотров

Подробности в ЛС

7 лет назад
Garretshadow1303
46 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Все просто замечательно. Работа выполняется в сроки и очень качественно. Особенно хочется отметить профессиональный подход к написанию текстов и к их смысловой нагрузке, которые четко передают эмоциональную составляющую. Спасибо
Константин - замечательный заказчик! Очень приятно с ним работать в атмосфере полного доверия и взаимопонимания. Всегда рада общению и сотрудничеству с ним. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза