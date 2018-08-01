Написание детских стихов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен1 заявка143 просмотра

Стихи для детской аудитории по заданной теме.

7 лет назад
guest_15225589917793
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Всё отлично! Татьяна выполнила работу на 10/10 и в срок!
Отличный заказчик! Постановка задачи, моментальная оплата - всё на уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
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Стихи, Песни и Проза