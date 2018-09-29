Сочинить стихотворение на День Рождения

Задание: придумать два восьмистишия на заданную тему. ца -- дети 0-7 лет. Должно быть забавно, дОбро. Первый стих - завязка, где ГГ приходит на локацию, выявляет проблему. Второй стих - развязка, решение проблемы, отправление в ...