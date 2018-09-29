Сочинить стихотворение на День Рождения

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Завершен26 заявок339 просмотров

Необходимо сочинить стихотворение-поздравление для подруги, чтобы красиво и трогательно, оригинально.

6–8 четверостиший. Уточняющие слова пришлю в личку.

От Вас цена и срок выполнения работы.

7 лет назад
Le-Shifr
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$9
2 дня
Я постоянный клиент у Елены. Меня все устраивает на 150%
Все отлично: постановка задачи, сроки, коммуникация. Надежный заказчик. Признательна за оказанное доверие!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
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