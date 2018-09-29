himmerra

Елена himmerra

 
51 годУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 дней назад
Хорошие тексты – в хорошие руки!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза
ТОП-50
Нейминг и Слоганы
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Отзывы заказчиков
krivov2007
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
$15
10 баллов
4 года назад
Сочинить куплеты или четверостишия для комиссионного магазина Карман
Спасибо. С Вами приятно работать.
Спасибо!
Ответный отзыв
manera
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Рерайтинг статей на тему минимализма, стиля жизни и саморазвития
Отличный результат, статьи получила даже раньше срока, автор очень внимательна к деталям, рекомендую к сотрудничеству!
Понятная формулировка задания, ответственность, надежность, вежливость, компетентность, моментальная оплата. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
guest_15041055026399
Россия
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Стихотворение для конкурса-визитки
Отличная работа! Спасибо, Елена, огромное! Вы - талант!))
Очень творческая и плодотворная работа: интересный проект, подробное задание, полное доверие и быстрая оплата. Спасибо большое за выбор!
Ответный отзыв
Le-Shifr
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Сочинить стихотворение на День Рождения
Я постоянный клиент у Елены. Меня все устраивает на 150%
Все отлично: постановка задачи, сроки, коммуникация. Надежный заказчик. Признательна за оказанное доверие!
Ответный отзыв
maverikk
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Написать поздравление на свадьбу от 5ых подруг
Все супер!!!
Интересный конкурс, достойный стимул, ответственный заказчик. Спасибо!
Ответный отзыв
Стихи, Песни и Проза
50 отзывов
от $2
от 1 дня
#6
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#49
Сценарии
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#157
Продающие тексты
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#434