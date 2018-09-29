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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
ТОП-10— Стихи, Песни и Проза
ТОП-50— Нейминг и Слоганы
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Спасибо. С Вами приятно работать.
Ответный отзыв
Спасибо!
$1
10 баллов
5 лет назад
Отличный результат, статьи получила даже раньше срока, автор очень внимательна к деталям, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Понятная формулировка задания, ответственность, надежность, вежливость, компетентность, моментальная оплата. Мои рекомендации!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа! Спасибо, Елена, огромное! Вы - талант!))
Ответный отзыв
Очень творческая и плодотворная работа: интересный проект, подробное задание, полное доверие и быстрая оплата. Спасибо большое за выбор!
$9
10 баллов
5 лет назад
Я постоянный клиент у Елены. Меня все устраивает на 150%
Ответный отзыв
Все отлично: постановка задачи, сроки, коммуникация. Надежный заказчик. Признательна за оказанное доверие!
$40
10 баллов
5 лет назад
Все супер!!!
Ответный отзыв
Интересный конкурс, достойный стимул, ответственный заказчик. Спасибо!
Стихи, Песни и Проза
50 отзывов
от $2
от 1 дня
#6
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#49
Сценарии
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#157
Продающие тексты
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#434