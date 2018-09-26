Необходимо до 26.08.2018 соченить 20 шуток или анекдотов небольших про криптовалюту . И что бы в них фигурировал обязательно проэкт с названием Hashgard . Формат: текст, графика, комиксы, короткие видеоролики и т. Д.https://www.hashgard.io/#/?utm_source=icodrops вот ссылочка на проэкт! ...
Написать поздравление на свадьбу от 5ых подруг
Написать поздравление на свадьбу от 5ых подруг (со стороны невесты), Единое поздравление, которое можно разделить.
Желательно в шутливой форме!
Муж и жена : Родион и Марина.
Кое-какая информация о них:
Познакомили в Псковской области на Чудском озере. Жили в разных поселках. Родион из Подолешья, Марина из Островцов. Сейчас живут в Санкт-Петербурге. Знакомы они с 2003г,познакомил друг. С 2006 плотно общались, дружили. До прошлого года были друзьями и у каждого была своя личная жизнь. В юношестве они по приколу в деревне отмечали свою свадьбу! Родион любит рыбалку,теперь они рыбачат вместе! Предложение он сделал Марине, когда первый раз учил ее ловить корюшку. Кольцо каким то хитрым способом было приделано на леску, собственно его она и обнаружила, когда поймала свою первую рыбку. Он очень весёлый и добрый человек, заботливый, семейный. Занимается кинематографом-творческая личность!
Марина по специальности руководитель, управленец, работает в снабжении( ведущий специалист материально-технического снабжения) До влюбленности в Родиона не была такой мягкой по натуре.
У Родиона есть кот- Ерофей, теперь это их общее дитё)
Планируют обвенчаться, потом пожениться. Регистрация и празднование свадьбы в г.Петергоф (в 5кг от Спб) Свадебное путешествие в Грузии. Сразу планируют детей.
Окончание конкурса 17-18 сентября.
Победитель конкурса
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