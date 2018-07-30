Напишу стихотворение на ЛЮБУЮ тему +)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт2 заявки183 просмотра

Всем привет! Хотите сильное стихотворение с качественными рифмами? Обращайтесь! Напишу с удовольствием =)

Гарантирую грамотность, чёткий ритм, раскрытие темы полностью, быстрые сроки исполнения.

7 лет назад
AigulAhmetova
Айгуль 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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