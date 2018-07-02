Необходимо написать рассказ по следующему сюжету: Калыма, Юран, Конькова - одноклассникиКалыма - альфач, напористый, продавливает, навязывает выгодные ему раскладыЮран - умный, красивый, но себе на уме, немного неуверен в себе, подвержен влиянию ...