Стихи на заказ и на любую тему. Могу на любом языке

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт2 заявки185 просмотров

Стихи на заказ и на любую тему. Могу на любом языке. 

Я девушка инвалид. Пишу стихи на заказ. На любые праздники, на любом языке и занимаюсь переделкой стихов.

7 лет назад
RacerFNY
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров