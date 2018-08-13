Написание детских стихов, 4 четверостишия

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Завершен6 заявок179 просмотров

Написание стихов на разные темы

7 лет назад
guest_15225589917793
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Обращаюсь к Татьяне не в первый раз, всё на высоте! Определённо рекомендую к сотрудничеству.
Рада, что получила возможность в очередной раз выполнить интересный для меня заказ. Приятное деловое общение с Сергеем и плодотворное сотрудничество приносят мне положительные эмоции. Рекомендую Сергея как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
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Стихи, Песни и Проза