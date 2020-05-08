mumitroll_miha

Алексей mumitroll_miha

 
35 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Пишу легким, доступным языком, с чувством, толком, интонацией. SEO включено

Предлагаю свою помощь в рерайте, копирайте, составлении шаблонов для Liex, наполнении сайтов, их продвижении.

Разработка маркетингового плана по продвижению сайта, оптимизация кода, контента

Дополнительная информация:

Украинский и русский - свободно

Иностранный язык - английский (отлично), знание технических терминов

Немецкий язык (со словарем) 

С новыми заказчиками работаю по 100% предоплате либо СБС

Тестовые задания не люблю

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
19
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
zsyjh9642mkoy268
Денис Шиянок 
45 летТаиланд
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Необходимо сочинить анекдоты или шутки на тему крипты
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Shimorin
Роман 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Перевод текста с Русского на Английский
Все супер
Всё хорошо
Ответный отзыв
toktarov
30 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
2 глава
очень благодарен за проделанную работу! сделал большой заказ (диссертационная работа магистранта на 5+) в срок! видно что профи в своем деле.
Вторая часть завершена, приступаем к финализации Всё отлично
Ответный отзыв
alexeewq
26 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Сделать курсовую работу
Алексей прекрасный исполнитель, всегда на связи. Приятно работать, уже не в первый раз обращаюсь, всё по высшему классу :) Рекомендую!
Всё отлично!
Ответный отзыв
fominaalina4
Алина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Ответить на вопрос
рекомендую!!!
Всё отлично Задача в ТЗ, выполнил быстро, проверка и оплата - моментальные
Ответный отзыв
Копирайтинг
258 отзывов(-1)
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
21 отзыв
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
17 отзывов(-1)
$2/час
от $2
нет рейтинга
Продающие тексты
1 отзыв
$50/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
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