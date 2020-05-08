Алексей mumitroll_mihamumitroll_miha
35 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Пишу легким, доступным языком, с чувством, толком, интонацией. SEO включено
Предлагаю свою помощь в рерайте, копирайте, составлении шаблонов для Liex, наполнении сайтов, их продвижении.
Разработка маркетингового плана по продвижению сайта, оптимизация кода, контента
Дополнительная информация:
Украинский и русский - свободно
Иностранный язык - английский (отлично), знание технических терминов
Немецкий язык (со словарем)
С новыми заказчиками работаю по 100% предоплате либо СБС
Тестовые задания не люблю
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
19
безопасных платежей
Портфолио
- Часть текста "Рейтинг электросамокатов 2017"459 просмотров
- Человеческие комплексы и методы борьбы с ними508 просмотров
- Замена сцепления в Медведково588 просмотров
- Продающий текст о LED-кроссовках823 просмотра
- Продающий текст о USB-зажигалках601 просмотр
- Статья-обзор брокера бинарных опционов678 просмотров
- Текст на страницу сайта Магазин дипломов589 просмотров
- Доставка еды в офис908 просмотров
- 17 текстов по эзотерике (до 500 символов)831 просмотр
- Немного о горнолыжной одежде767 просмотров
- Описание к фильмам735 просмотров
- Мифы заработка на Forex806 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Всё хорошо
$55
10 баллов
4 года назад
очень благодарен за проделанную работу! сделал большой заказ (диссертационная работа магистранта на 5+) в срок! видно что профи в своем деле.
Ответный отзыв
Вторая часть завершена, приступаем к финализации Всё отлично
$25
10 баллов
4 года назад
Алексей прекрасный исполнитель, всегда на связи. Приятно работать, уже не в первый раз обращаюсь, всё по высшему классу :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё отлично!
$1
10 баллов
4 года назад
рекомендую!!!
Ответный отзыв
Всё отлично Задача в ТЗ, выполнил быстро, проверка и оплата - моментальные
Копирайтинг
258 отзывов(-1)
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
21 отзыв
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
17 отзывов(-1)
$2/час
от $2
нет рейтинга
Продающие тексты
1 отзыв
$50/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга