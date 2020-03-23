Формат 2 на 5 метров, сформировать стенд (в электронном варианте) для защиты магистерской диссертации с помощью написанной диссертационной работы (теория), есть сформированный дизайн проект (то что я предлагаю) 14 фото, надо дополнить доп фотографиями и ...