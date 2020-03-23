toktarov

Бауыржан Токтаров toktarov

 
30 летКазахстан/Астана
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Практическая часть (стенд) диссертации архитектора дизайнера

    Формат 2 на 5 метров, сформировать стенд (в электронном варианте) для защиты магистерской диссертации с помощью написанной диссертационной работы (теория), есть сформированный дизайн проект (то что я предлагаю) 14 фото, надо дополнить доп фотографиями и ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Практическая часть дисертации архитектор дизайнера

    формат 2 на 5 метров, сформировать стенд (в электронном варианте) для защиты магистерской диссертации с помощью написанной диссертационной работы (теория), есть сформированный дизайн проект (то что я предлагаю) 14 фото, надо дополнить доп фотографиями и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 и 4 часть диссертационной работы

    $106

    3 часть 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 3.1. Пути реализации современной концепции организации дизайнерской интерьерной среды дошкольного учреждения 3.2. Результаты опытно - экспериментальной работы по организации ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • 2 глава

    $55

    2 КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ    СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ   (МЕТОДЫ) И ВЛИЯНИЕ ЭТОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА2.1. современная концепция организации дизайнерской интерьерной среды дошкольного учреждения2.2. Оптимальные решения по оформлению интерьерной среды дошкольного учреждения2.3. Позитивное влияние правильно организованной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать диссертацию

    $55

    надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт!  1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  1.1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$55
10 баллов
4 года назад
2 глава
Вторая часть завершена, приступаем к финализации Всё отлично
очень благодарен за проделанную работу! сделал большой заказ (диссертационная работа магистранта на 5+) в срок! видно что профи в своем деле.
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$55
10 баллов
4 года назад
Написать диссертацию
ПРевосходный заказчик, движемся дальше!
пока Хорошо работаем! все в срок!
Ответный отзыв