Написать диссертацию

надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт!

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1.1 изучение проблем организации в развитииразвивающей среды формирование ребенка как личность в условиях дошкольного учреждения.1.2 компоненты и принципы организации в развитии развивающей среды формирование ребенка как личность в условиях дошкольного учреждения1.3 дизайн интерьера развивающей среды как основной фактор развития детей и формирование личности ребенка в условиях дошкольного учреждения Итоги по 1 разделу