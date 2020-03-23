Написать диссертацию

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надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт! 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  1.1 изучение проблем организации в развитииразвивающей среды формирование ребенка как личность в условиях дошкольного учреждения.1.2 компоненты и принципы организации в развитии развивающей среды формирование ребенка как личность в условиях дошкольного учреждения1.3 дизайн интерьера развивающей среды как основной фактор развития детей и формирование личности ребенка в условиях дошкольного учреждения  Итоги по 1 разделу

4 года назад
toktarov
30 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$55
5 дней
пока Хорошо работаем! все в срок!
ПРевосходный заказчик, движемся дальше!