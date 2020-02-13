Сравнительный анализ

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Необходимо выполнить анализ по теме "Сравнительный анализ использования англицизмов в школьной и студенческой среде". 

План работы : 

1. Употребление англицизмов учащимися средних классов

2. Употребление англицизмов учащимися старших классов

3 Употребление англицизмов в студенческой среде

4. Сравнительный анализ употребления англицизмов в школьной и студенческой среде.

Все собранные материалы представлены в графике и в таблице. Необходимо сделать анализ по результатам опроса.

Объем страниц - от 25 страниц.

В файлах вся необходимая информация по данным опросам имеется.

4 года назад
guest_15821165676597
4 года в сервисе
Был
3 года назад