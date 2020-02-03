Написання 4 структурних інформативних статей українською мовою

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Вітаю,

необхідний копірайтер для написання 4 структурних інформативних статей українською мовою

Наприклад: www.best-work.com.ua/referaty/

Увага: не цікавить переклад з російської.

Я буду детально перевіряти тексти через https://content-watch.ru/text/, та https://copywritely.com/ru/

Необхідно повне розкриття тематики, щоб виходила інформативна стаття.

У кожній статті потрібно застосувати наступне:

  • вступ, 100-150 слів, про що розповідається в даній статті
  • велика кількість заголовків, від 12 заголовків
  • повне розкриття теми, із статистичними даними
  • використати таблиць,
  • використання списків,
  • послідовність структури, що таке ... , які бувають ...  , як правильно ... ,  поради щодо ... ,
  • написати висновки із закликом до дій
Щоб статтю читали та отримували максимум інформації, захотіли поділиться нею.4 статті по 2000 слів, картинок та відео не потрібно.

З повагою,

Ярослав

4 года назад
guest_15816142344712
4 года в сервисе
Был
4 года назад