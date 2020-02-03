Необходимо написать курсовую работу, ориентируясь на мною написанный примерный план, оригинальность не менее 65%, определить систему экономических индикаторов, их пороговых значений, использовать методику, основанную на теории зон рисков. Если будет нужно, прикреплю подробную информацию о ...
Написання 4 структурних інформативних статей українською мовою
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Вітаю,
необхідний копірайтер для написання 4 структурних інформативних статей українською мовою
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Я буду детально перевіряти тексти через https://content-watch.ru/text/, та https://copywritely.com/ru/
Необхідно повне розкриття тематики, щоб виходила інформативна стаття.
У кожній статті потрібно застосувати наступне:
- вступ, 100-150 слів, про що розповідається в даній статті
- велика кількість заголовків, від 12 заголовків
- повне розкриття теми, із статистичними даними
- використати таблиць,
- використання списків,
- послідовність структури, що таке ... , які бувають ... , як правильно ... , поради щодо ... ,
- написати висновки із закликом до дій
З повагою,
Ярослав
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