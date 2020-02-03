Написать обсуждение по результатам проекта - кол-во жужелиц и тп

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужно написать обсуждение, анализ полученных результатов (для диплома) примерно на 3-4 страницы - проанализировать общее число жужелиц, почему в заросших садах их вышло столько, а в обрабатываемых садах другое, так же посмотреть почему самые распространённые виды это carabus nemoralis и pterostichus niger. После каждого абзаца обязательно указать цитирование.

4 года назад
guest_15809405353444
4 года в сервисе
Был
4 года назад