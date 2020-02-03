Написать обсуждение по результатам проекта - кол-во жужелиц и тп

Добрый день. Нужно написать обсуждение, анализ полученных результатов (для диплома) примерно на 3-4 страницы - проанализировать общее число жужелиц, почему в заросших садах их вышло столько, а в обрабатываемых садах другое, так же посмотреть почему самые распространённые виды это carabus nemoralis и pterostichus niger. После каждого абзаца обязательно указать цитирование.