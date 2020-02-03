Диплом для студента факультета меж. отношения

Тема диплома "Фактор международного терроризма на современном Ближнем Востоке". На 65 страниц. 2-3 основных раздела с несколькими подразделами. Обязательно указывать действия Республики Казахстан в этом направлении (можно без этого, но оплата будет ниже). Подробности после отклика