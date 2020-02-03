Диплом для студента факультета меж. отношения

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок586 просмотров
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Тема диплома "Фактор международного терроризма на современном Ближнем Востоке". На 65 страниц.  2-3 основных раздела с несколькими подразделами. Обязательно указывать действия Республики Казахстан в этом направлении (можно без этого, но оплата будет ниже). Подробности после отклика 

4 года назад
Jussaya
23 годаКазахстан
4 года в сервисе
Была
3 года назад