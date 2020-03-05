Jussaya

Жансая Адыханова Jussaya

 
24 годаКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей