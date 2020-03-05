ВАК статья на тему "Корпоративное управление в медицинской организации как инструмент эффективного управления". Нужно написать до конца этой недели. Просьба сразу указывать точную стоимость.
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна диссертационная работа на 70стр, на тему "Корпоративное управление в медицинской организации как эффективный инструмент управления". Работа должна быть на русском языке, еще никаких набросков нет, писать с нуля. Так как работа для студента казахстанского ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт3 года назад
Специальность : Туризм Тема: Формирование бизнес-имиджа организации в сети Интернет ( желательно туристических организаций) Работа для казахстанского университета, соответственно нужна небольшая отсылка на Казахстан. Уже есть наброски введения и первой главы, возможно нужны корректировки и дополнения. Основная задача: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Тема диплома: " Значение экономических санкций в мировой политике и их роль в достижении политических целей". Работа должна быть на 60-65 страниц. Предложения по плану работы приветствуются. В работе нужно указывать роль, деятельность Казахстана в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт4 года назад
Тема диплома "Фактор международного терроризма на современном Ближнем Востоке". На 65 страниц. 2-3 основных раздела с несколькими подразделами. Обязательно указывать действия Республики Казахстан в этом направлении (можно без этого, но оплата будет ниже). Подробности после ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт4 года назад