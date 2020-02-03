Курсовая работа Например: Разработка плана маркетинговых коммуникаций на примере организации; Использование современных инструментов маркетинговых коммуникаций на примере организации Amazon(UK); Упаковка (тут может быть любой другой инструмент назван - н-р, продакт плейсмент, спонсорство, рпганизация выставок и т.д.) как эффективный инструмент маркетинговых коммуникаций Подумайте, про ...
Диплом для студента факультета международных отношений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема диплома: " Значение экономических санкций в мировой политике и их роль в достижении политических целей". Работа должна быть на 60-65 страниц. Предложения по плану работы приветствуются. В работе нужно указывать роль, деятельность Казахстана в этой сфере (без этого оплата ниже)).
Подробности можно уточнить в личных сообщениях :)
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт3 года назад
Тема диплома "Фактор международного терроризма на современном Ближнем Востоке". На 65 страниц. 2-3 основных раздела с несколькими подразделами. Обязательно указывать действия Республики Казахстан в этом направлении (можно без этого, но оплата будет ниже). Подробности после ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо повысить уникальность дипломной работы в течении 4-5 часов. Важно не потерять смысл (идею) работы.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готова дипломная работа. Нужно ее сделать уникальной, слегка изменить, чтобы пройти антиплагиат. В отклике оставляйте ваш телеграм.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт4 года назад
Выполнить последнее задание. Срок 24 часа.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необхідно зробити текстову роботу/реферат на 4 сторінки (14-й TimesNewRoman). Тематика - стилий опис проекту (економіка). Нижче вказані конкретні назви абзаців, які необхідно сформулювати: - Короткий опис проекту - Проблеми, які вирішує реалізація проекту - Мета проекту - Методи вирішення ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
Написать для меня курсовую работу по теме : Особенности ремонта двигателей легковых автомобилей на примере Lada Granta ВАЗ-2191 (МКПП) Срок написания до 13.02.2020. Пример как должна быть курсовая прикреплю ниже.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Контрольная согласно методичке. 5 дней. 1200.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт4 года назад
Курсовая работа / связь с общественностьюРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать научно исследовательскую работу на тему: Теория языковых картин мира в устном переводе: На примере сопровождающего перевода на Кантонской выставкеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад