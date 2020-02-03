Диплом для студента факультета международных отношений

Тема диплома: " Значение экономических санкций в мировой политике и их роль в достижении политических целей". Работа должна быть на 60-65 страниц. Предложения по плану работы приветствуются. В работе нужно указывать роль, деятельность Казахстана в этой сфере (без этого оплата ниже)).

Подробности можно уточнить в личных сообщениях :)