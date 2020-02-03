Курсовая работа по экономической безопасности региона

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок134 просмотра
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Необходимо написать курсовую работу, ориентируясь на мною написанный примерный план, оригинальность не менее 65%, определить систему экономических индикаторов, их пороговых значений, использовать  методику, основанную на теории зон рисков. Если будет нужно, прикреплю подробную информацию о методике.

4 года назад
guest_15814401835836
4 года в сервисе
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4 года назад