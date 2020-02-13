Диплом по нефтянке

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Анализ методик проведения прочностных расчетов морских газопроводов на примере газопровода "Северный поток-2"Достаточно подробно?

4 года назад
rrdilenko
Роман 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад