Реферат по журналу

Написать реферат "Литературно-критический отдел «толстого» журнала в текущем году". Для обзора берутся шесть любых номеров одного «толстого» журнала (по выбору: «Новый мир», «Нева», «Наш современник», «Дружба народов», Знамя», «Звезда», «Москва», «Октябрь», «Подъём», «Арион», «Урал» и др.) за текущий год. (Все есть в Интернете в свободном доступе)

Структура реферата:· Общая характеристика литературно-художественного издания.· Аннотации литературно-критических материалов, размещенных в разделах «Литературная критика», «Рецензии и обзоры», «Литературное сегодня» и т.п. Объем каждой аннотации – 7-10 строк.· Вывод о приоритетных темах критики, круге авторов статей, характере рецензируемых художественных произведений и т.п.Объём 8-10 страниц.