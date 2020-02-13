Реферат по журналу

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Написать реферат "Литературно-критический отдел «толстого» журнала в текущем году". Для обзора берутся шесть любых номеров одного «толстого» журнала (по выбору: «Новый мир», «Нева», «Наш современник», «Дружба народов», Знамя», «Звезда», «Москва», «Октябрь», «Подъём», «Арион», «Урал» и др.) за текущий год. (Все есть в Интернете в свободном доступе)
Структура реферата:· Общая характеристика литературно-художественного издания.· Аннотации литературно-критических материалов, размещенных в разделах «Литературная критика», «Рецензии и обзоры», «Литературное сегодня» и т.п. Объем каждой аннотации – 7-10 строк.· Вывод о приоритетных темах критики, круге авторов статей, характере рецензируемых художественных произведений и т.п.Объём 8-10 страниц.
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