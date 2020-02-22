Повысить уникальность дипломной работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Повысить уникальность дипломной работы с 49% до 75% ( по расширенный проверки антиплагиат. Ру) 

Сроки до 2 марта

Диплом - менеджмент

4 года назад
guest_15822315405016
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Реферат по журналу

    $5

    Написать реферат "Литературно-критический отдел «толстого» журнала в текущем году". Для обзора берутся шесть любых номеров одного «толстого» журнала (по выбору: «Новый мир», «Нева», «Наш современник», «Дружба народов», Знамя», «Звезда», «Москва», «Октябрь», «Подъём», «Арион», «Урал» и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать работы по техническим дисциплинам

    Выполнить работы по техническим специальностям Работы представляют из себя ответы на вопросы, рефераты. Так же есть более профильные работы по следующим направлениям: Строительство Электроэнергетика и электротехника  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных Металлургия

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сравнительный анализ

    Необходимо выполнить анализ по теме "Сравнительный анализ использования англицизмов в школьной и студенческой среде".  План работы :  1. Употребление англицизмов учащимися средних классов 2. Употребление англицизмов учащимися старших классов 3 Употребление англицизмов в студенческой среде 4. Сравнительный анализ употребления англицизмов ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написання 4 структурних інформативних статей українською мовою

    Вітаю, необхідний копірайтер для написання 4 структурних інформативних статей українською мовою Наприклад: [url=https://www.best-work.com.ua/referaty/]www.best-work.com.ua/referaty/[/url] [list][*]Курсові роботи на замовлення [url=https://www.best-work.com.ua/kursovi/]https://www.best-work.com.ua/kursovi/[/url];[*]Дипломні роботи на замовлення - [url=https://www.best-work.com.ua/dyplomni/]https://www.best-work.com.ua/dyplomni/[/url];[*]Магістерські роботи на замовлення - [url=https://www.best-work.com.ua/magisterski/]https://www.best-work.com.ua/magisterski/[/url];[*]Дисертації роботи на замовлення - [url=https://www.best-work.com.ua/dissertations/]https://www.best-work.com.ua/dissertations/[/url][/list][i]Увага[/i]: не цікавить переклад з російської. Я буду детально ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая работа по экономической безопасности региона

    Необходимо написать курсовую работу, ориентируясь на мною написанный примерный план, оригинальность не менее 65%, определить систему экономических индикаторов, их пороговых значений, использовать  методику, основанную на теории зон рисков. Если будет нужно, прикреплю подробную информацию о ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад