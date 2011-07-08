Нужна совсем простенькая шапка для сайта

Требуется грамотный исполнитель для нового дизайна для интернет-магазина (webasyst). Также нужно будет настроить страницу регистрации так, чтоб при оформлении заказа выдавались только две формы, одна регистрации, вторая логин и пароль. Насадить новый дизайн на движок WebAsyst. Макет нарисован ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер 1020х150 пикселей по теме Дан Балан. Высота может быть от 150 до 200 пикселей
Срок - 3-5 дней. Предпочтение - низкой цене.
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