Нужна совсем простенькая шапка для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок223 просмотра
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Размер 1020х150 пикселей по теме Дан Балан. Высота может быть от 150 до 200 пикселей

Срок - 3-5 дней. Предпочтение - низкой цене.

4 года назад
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stepashkaj
Юлия 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$3
3 дня
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