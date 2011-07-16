Довести дизайн сайта по клинингу до финала

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок1033 просмотра
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#1$100

Требуется довести дизайн до финальной стадии www.Nasha Belka.ru:

1) Белка - это логотип. Он нарисован карандашами (эскиз предоставлю) нужно изобразить как то симпотично, чтобы на логотип был похож и поставьте его туда, где посчитаете будет правильно стоять логотип у компании.

2) Иконки меню. Кажутся тоскливыми из-за нечеткости. Нужно придать шик или заменить на "живые" иконки.

3) Ресепшн. Как то все наляписто, нет ощущения пространства между девчонкой, окном и красной площадью.

4) Телевизор. Нужно вместо белки поставить проектор, как будто от проектора идет к стене луч, а на стене будет изображение. Это изображение нужно нам в перспективе, это изображение будет флэш роликами - акции, спецухи и т.д. Например: При заказе генеральную уборку - химчистка ковров - бесплатно. (пример есть на сайте: www.b a n n i k o f f.ru). Выкладываю PSD плазмы и проектора http://zalil.ru/31403998 (по возможности использовать проектор)

5) Центр. Текст + пылесосы - это все чушь, мы его так для наглядности только накидали. Если будут у вас идеи, приветствуем.

6) Подвал. Счетчики стоят не красиво, нужно им отвести место.

7) Телефон + скайп (скайп НЕ используйте вообще). Можно устанавливать в любое место, где посчитаете будет что будет лучше.

8) Надпись - Компания "Н а ш а Б е л к а" и слоган - можно редактировать: цвет, шрифт и т.д.

- Исходник PSD + эскиз Белки буду высылать только тем кого выберу для участия в конкурсе.

- Будут возникать вопросы - пишите в личку.

- Конкурс может завершиться раньше, поэтому прошу всех не ждать окончания конкурса и ВЫКЛАДЫВАТЬ СВОИ РАБОТЫ

P.S. Приветсвуется и новые идеи и создание лучшего дизайна сайта.

Дизайн сайта
12 лет назад
flaris
Фларис 
45 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
White_bear
Анастасия 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
Спасибо за участие в конкурсе. Удачно завершила дизайн для сайта, что не получалось у двоих ее предшественников. Особенно понравился логотип - белочка. Молодец. Поздравляю! Рад сотрудничеству.
Отличный заказчик, приятное общение, отличное тз, всегда на связи=) рада сотрудничеству))
Заявки фрилансеров
White_bear
Анастасия 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
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