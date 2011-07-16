Довести дизайн сайта по клинингу до финала

Требуется грамотный исполнитель для нового дизайна для интернет-магазина (webasyst). Также нужно будет настроить страницу регистрации так, чтоб при оформлении заказа выдавались только две формы, одна регистрации, вторая логин и пароль. Насадить новый дизайн на движок WebAsyst. Макет нарисован ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется довести дизайн до финальной стадии www.Nasha Belka.ru:
1) Белка - это логотип. Он нарисован карандашами (эскиз предоставлю) нужно изобразить как то симпотично, чтобы на логотип был похож и поставьте его туда, где посчитаете будет правильно стоять логотип у компании.
2) Иконки меню. Кажутся тоскливыми из-за нечеткости. Нужно придать шик или заменить на "живые" иконки.
3) Ресепшн. Как то все наляписто, нет ощущения пространства между девчонкой, окном и красной площадью.
4) Телевизор. Нужно вместо белки поставить проектор, как будто от проектора идет к стене луч, а на стене будет изображение. Это изображение нужно нам в перспективе, это изображение будет флэш роликами - акции, спецухи и т.д. Например: При заказе генеральную уборку - химчистка ковров - бесплатно. (пример есть на сайте: www.b a n n i k o f f.ru). Выкладываю PSD плазмы и проектора http://zalil.ru/31403998 (по возможности использовать проектор)
5) Центр. Текст + пылесосы - это все чушь, мы его так для наглядности только накидали. Если будут у вас идеи, приветствуем.
6) Подвал. Счетчики стоят не красиво, нужно им отвести место.
7) Телефон + скайп (скайп НЕ используйте вообще). Можно устанавливать в любое место, где посчитаете будет что будет лучше.
8) Надпись - Компания "Н а ш а Б е л к а" и слоган - можно редактировать: цвет, шрифт и т.д.
- Исходник PSD + эскиз Белки буду высылать только тем кого выберу для участия в конкурсе.
- Будут возникать вопросы - пишите в личку.
- Конкурс может завершиться раньше, поэтому прошу всех не ждать окончания конкурса и ВЫКЛАДЫВАТЬ СВОИ РАБОТЫ
P.S. Приветсвуется и новые идеи и создание лучшего дизайна сайта.
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