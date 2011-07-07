Дизайн социальной сети

Нужно нарисовать красивую тематическую шапку для сайта mnogo-trub.ru + разработка простенького логотипа Стиль: такой же, как у текущей шапки Размер: 990x304px Что изобразить: трубы; рабочих, которые паюят/монтируют/чинят трубы; что-нибудь другое по теме Надписи: большая - Все про ТРУБЫ от ...