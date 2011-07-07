Шапка для сайта

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Нужна шапка для сайта.

Минимальная ширина 960 пикселей, но нужно продумать рисунок так, чтобы шапка могла растягиваться на 100% экрана.

Высота примерно 160 пикселей.

Стиль серьезный деловой, чтобы вызывала доверие и подчеркивала надежность.

Оплата Webmoney WMZ.

12 лет назад
kosss
36 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
год назад
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