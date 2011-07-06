Редизайн сайта объявлений

Нужен дизайн для магазина на Webasyst. Тема украшения, бижутерия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Объявляется конкурс на лучший редизайн для сайта объявлений gid-market.com.ua.
Для разрабтки макета предлагаю внутреннюю страницу со списком объявлений (категории).
http://gid-market.com.ua/board/cat/kuplyu
В целом, текущая концепция дизайна вполне устраивает, требуется профессиональная доработка - "шлифовка" дизайна.
По наблюдениям и отзывам посетителей текущий дизайн имеет недостатки:
1. На сайте много крупных элементов, из-за чего на мониторах с малым разрешением (1024х768) сайт визуально сжат, и "требует" больше места для себя;
2. Иконки и кнопки выполнены в разных стилях. Желательно (но не критично) нарисовать новые иконки и кнопки в одном стиле.
Гланые требования:
1. Дизайн должен быть профессиональным, ярким, запоминающимся;
2. Сайт должен выглядеть одинаково красиво во всех популярных браузерах, и на мониторах любых разрешений;
В частности прошу уделить внимание следующим элементам:
1. Блоки объявлений (в списке, на странице категорий);
2. Главное меню;
3. Нижняя часть сайта;
Однако, редизайн не ограничивается вышеуказанными пожеланиями. Всё зависит от фантазии дизайнера.
Желаемые примеры дизайнов:
Предпочтение отдаётся исполнителям с хорошим уровнем репутации на веблансе.
Общая стоимость всех работ будет обсуждаться в персонально с исполнителем.50 у.е. это оплата для открытия конкурса. Предлагайте, обсудим любые варианты. Договоримся!
Благодарю за внимание и участие!
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