Редизайн сайта объявлений

$50
Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки1200 просмотров
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#1$50

Здравствуйте!

Объявляется конкурс на лучший редизайн для сайта объявлений gid-market.com.ua.

Для разрабтки макета предлагаю внутреннюю страницу со списком объявлений (категории).

http://gid-market.com.ua/board/cat/kuplyu

В целом, текущая концепция дизайна вполне устраивает, требуется профессиональная доработка - "шлифовка" дизайна.

По наблюдениям и отзывам посетителей текущий дизайн имеет недостатки:

1. На сайте много крупных элементов, из-за чего на мониторах с малым разрешением (1024х768) сайт визуально сжат, и "требует" больше места для себя;

2. Иконки и кнопки выполнены в разных стилях. Желательно (но не критично) нарисовать новые иконки и кнопки в одном стиле.

Гланые требования:

1. Дизайн должен быть профессиональным, ярким, запоминающимся;

2. Сайт должен выглядеть одинаково красиво во всех популярных браузерах, и на мониторах любых разрешений;

В частности прошу уделить внимание следующим элементам:

1. Блоки объявлений (в списке, на странице категорий);

2. Главное меню;

3. Нижняя часть сайта;

Однако, редизайн не ограничивается вышеуказанными пожеланиями. Всё зависит от фантазии дизайнера.

Желаемые примеры дизайнов:

http://selbik.ua/

http://slando.com.ua/

http://mamba.ru/

Предпочтение отдаётся исполнителям с хорошим уровнем репутации на веблансе.

Общая стоимость всех работ будет обсуждаться в персонально с исполнителем.50 у.е. это оплата для открытия конкурса. Предлагайте, обсудим любые варианты. Договоримся!

Благодарю за внимание и участие!

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
yurec2073
Юрий 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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