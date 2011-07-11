Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходим PSD-макет главной страницы сайта-визитки. Необходим простой, в меру строгий дизайн, но с изюминкой. Сайт-визитка магазина, торгующего быт.химией, парфюмерией, косметикой и одеждой.

Пожелания к дизайну - в приложении.

Предполагаемый ход сотрудничества:

1. После достигнутой договорённости о сотрудничестве в течение 1-2дней вы предоставляете свою идею в виде эскиза или другом удобном для вас виде, но чтобы было чётко понятно как будет выглядеть будущая страница.

2. Идея либо одобряется ,либо обсуждается и корректируется до достижения полного согласия.

3. После одобрения идеи, вы реализуете её в срок до 5 дней.

4. Показываете готовый макет, если всё ок, происходит оплата.

5. Высылаете PSD.

Кого устраивают условия сотрудничества, оставляйте заявки с указанием ICQ или скайпа.

Цена имеет значение.