Нужен дизайн (БОМБА!!) для коммерческого сайта. Если вы владеет опытом и адекватными ценами, тогда прошу за подробностями в аську 423117008
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходим PSD-макет главной страницы сайта-визитки. Необходим простой, в меру строгий дизайн, но с изюминкой. Сайт-визитка магазина, торгующего быт.химией, парфюмерией, косметикой и одеждой.
Пожелания к дизайну - в приложении.
Предполагаемый ход сотрудничества:
1. После достигнутой договорённости о сотрудничестве в течение 1-2дней вы предоставляете свою идею в виде эскиза или другом удобном для вас виде, но чтобы было чётко понятно как будет выглядеть будущая страница.
2. Идея либо одобряется ,либо обсуждается и корректируется до достижения полного согласия.
3. После одобрения идеи, вы реализуете её в срок до 5 дней.
4. Показываете готовый макет, если всё ок, происходит оплата.
5. Высылаете PSD.
Кого устраивают условия сотрудничества, оставляйте заявки с указанием ICQ или скайпа.
Цена имеет значение.
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