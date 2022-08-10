Шапка для сайта

Приветствую. стоит задача переверстать страницу "форму", то, что вы увидите сейчас, это сделано на скорую руку, чтобы работало, теперь делаем тоже самое с нуля, красиво, качественно, адаптивно. прямой ссылки на страницу "форму" нету, чтобы попасть на нее, перейдите по ...