Заказать шапку для сайта

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  • Рекламный ролик о возможностях компании по поставке батареек и акб

    Сайт https://qilix.ru Видео требуется на 15 секунд чтобы донести смысл о компании в соц сетях (на сколько я понимаю это стандарт для Instagram VK Ticktok. Так же для видео на Яндекс YouTube на 15-18 ...

    WordPressPhotoshopШапка для сайта
    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать шапку для сайта

    Ищем верстальщика, который сверстает шапку как на сайте ([url=https://clck.ru/JA2xC]https://clck.ru/JA2xC[/url]) и интегрирует ее в наш сайт ([url=https://clck.ru/34ZfTV]https://clck.ru/34ZfTV[/url]). - Иконки делаем в SVG [url=https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou]https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou[/url] , [url=https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2]https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2[/url] - Шапку создаем с нуля, адаптивную, с уникальными названиями тегов как для CSS ...

    JavascriptCSSШапка для сайта
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Требуется поправить устаревший сайт

    Нужно сделать меню (ссылки на страницы сайта) в шапке (чердаке) сайта подгружаемую тегом инклуд, вместо прежнего бокового, его удалите. Картинку сверху удалить. Только ссылки сверху сделать вербальные (текстовые), как сейчас в боковом меню. Переносы слов как ...

    Шапка для сайта
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Шапка для сайта

    Нарисовать шапку для сайта с бесшовным фоном в новогоднем стиле. Шапка высотой 65px, на фоне должны быть сугробы сверху и снизу, с левого края будет логотип с иконкой ~25x25px. Примеров нет.

    Шапка для сайта
    Иконки и Пиксель-арт19 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать логотип + media kit

    $20

    Ищем дизайнера, кто бы мог разработать нам простой логотип для рекламного агенства + сделать one pager (одностраничная презентация) по образцу. 1) образец one pager/media kit - https://d.pr/i/Momu4u - просто для оценки объема текста, расположение может быть ...

    Шапка для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Зробити ілюстрації до квест-кімнат

    Шукаю українських талановитих ілюстраторів. Потрібно зробити в одному стилі 5 ілюстрацій по темам квест-кімнат: 1. Штамм 2. X-MEN 3. Майнкрафт 4. Silent Hill 5. Гарри Поттер Ілюстрації потрібні на превьюшки сторінок web-сайту з урахуванням, що наступною задачою буде зробити на основі цих ...

    Шапка для сайта
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Логотип и баннеры для онлайн игры

    Сделать по 2-3 варианта: 1) Шапка для VK в стиле шапки нашего сайта (1920x1080) 2) Логотип для VK в стиле шапки нашего сайта (1024x1024) Сделать 3 стилистически разных варианта основного баннера (конкурс) и в том же стиле сделать ...

    Новости для сайтаШапка для сайта
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Переверстать шапку

    Необходимо поменять верстку шапки на сайте. Сайт на вордпресс. Реализовать надо в течение завтрашнего дня. Перемены не кардинальные. подробное ТЗ - кандидатам, у которых есть отзывы.

    WordPressШапка для сайта
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Добавить украинский язык на сайт

    Нужно сделать на сайте украинский язык по умолчанию, русский дополнительно. с переключателем в шапке сайта. Сайт по адресу: http://surl.li/ckekz Платформа Smarty. Админка самописная. Пишите цену и сроки.

    Шапка для сайта
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка страницы с формой, всплывающими окнами + адаптив

    Приветствую. стоит задача переверстать страницу "форму",  то, что вы увидите сейчас, это сделано на скорую руку, чтобы работало, теперь делаем тоже самое с нуля, красиво, качественно, адаптивно. прямой ссылки на страницу "форму" нету,  чтобы попасть на нее, перейдите по ...

    Шапка для сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно перерисовать шапку уже существующего сайта

    Важный момент! Работу нужно сделать сегодня, там на мин 30 работы, ориентировочно. Нужно перерисовать шапку  уже существующего сайта. Тз примерное: сайт существует давно и по этой причине не совсем адаптирован под мобильные устройства.  Нужно перерисовать шапку ...

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать шапку на сайт «Тильда»

    Нарисовать макет на сайт , который будет выполнен на тильде. Примерно то, что хотим получить … ссылку на фотосессию пришлю … срок выполнения 2-3 дня .  Стоимость 2000 руб

    TildaШапка для сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка шапки WP

    Добрый день. Нам нужно сверстать шапку на сайте ( wordpress ):  https://cmei.diex.me/ для мобильной версии и добавить гамбургер меню Десктоп: http://prntscr.com/1vz3xus поправить вот эту шапку, нормально раскидать элементы. http://prntscr.com/1vz423p вот пример. Высоту уменьшить и как на примере сделать ...

    WordPressШапка для сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Шапка для сайта

    Разработать шапку для сайта размер изображения 1900x896 формат PSD. Сайт для программы eDisk. Программа для защиты конфиденциальной информации. Программа eDisk для создания зашифрованных контейнеров. В компьютере контейнеры представлены пользователю как физические или съемные диски во вкладке ...

    Шапка для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Креативный дизайн шапки сайта

    Креативный дизайн шапки сайта  Разработать КРЕАТИВНЫЙ дизайн сайта. Бюджет проекта от 70 000 до 100 000 руб. Но для начала нужно сделать только ШАПКУ (верх сайта)!   Нужен концептуальный дизайн.  Элегантно, чисто, минималистично, с элементами абстракции! Общий дух сайта: инновации, технологии будущего! Референсы ...

    Дизайн сайтаШапка для сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    2 года назад