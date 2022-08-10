Шапка для сайта

Сайт https://qilix.ru Видео требуется на 15 секунд чтобы донести смысл о компании в соц сетях (на сколько я понимаю это стандарт для Instagram VK Ticktok. Так же для видео на Яндекс YouTube на 15-18 ...
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- Видеомонтаж10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищем верстальщика, который сверстает шапку как на сайте ([url=https://clck.ru/JA2xC]https://clck.ru/JA2xC[/url]) и интегрирует ее в наш сайт ([url=https://clck.ru/34ZfTV]https://clck.ru/34ZfTV[/url]). - Иконки делаем в SVG [url=https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou]https://prnt.sc/FutE5eCO8Cou[/url] , [url=https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2]https://prnt.sc/rqmjzD8BY7E2[/url] - Шапку создаем с нуля, адаптивную, с уникальными названиями тегов как для CSS ...JavascriptCSSШапка для сайтаHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужно сделать меню (ссылки на страницы сайта) в шапке (чердаке) сайта подгружаемую тегом инклуд, вместо прежнего бокового, его удалите. Картинку сверху удалить. Только ссылки сверху сделать вербальные (текстовые), как сейчас в боковом меню. Переносы слов как ...Шапка для сайтаHTML-верстка26 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нарисовать шапку для сайта с бесшовным фоном в новогоднем стиле. Шапка высотой 65px, на фоне должны быть сугробы сверху и снизу, с левого края будет логотип с иконкой ~25x25px. Примеров нет.Шапка для сайтаИконки и Пиксель-арт19 заявокЗакрытгод назад
- $15Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрытгод назад
- $20
Ищем дизайнера, кто бы мог разработать нам простой логотип для рекламного агенства + сделать one pager (одностраничная презентация) по образцу. 1) образец one pager/media kit - https://d.pr/i/Momu4u - просто для оценки объема текста, расположение может быть ...Шапка для сайтаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Шукаю українських талановитих ілюстраторів. Потрібно зробити в одному стилі 5 ілюстрацій по темам квест-кімнат: 1. Штамм 2. X-MEN 3. Майнкрафт 4. Silent Hill 5. Гарри Поттер Ілюстрації потрібні на превьюшки сторінок web-сайту з урахуванням, що наступною задачою буде зробити на основі цих ...Шапка для сайтаИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрытгод назад
Сделать по 2-3 варианта: 1) Шапка для VK в стиле шапки нашего сайта (1920x1080) 2) Логотип для VK в стиле шапки нашего сайта (1024x1024) Сделать 3 стилистически разных варианта основного баннера (конкурс) и в том же стиле сделать ...Новости для сайтаШапка для сайтаБаннеры12 заявокЗакрытгод назад
Необходимо поменять верстку шапки на сайте. Сайт на вордпресс. Реализовать надо в течение завтрашнего дня. Перемены не кардинальные. подробное ТЗ - кандидатам, у которых есть отзывы.WordPressШапка для сайтаHTML-верстка19 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать на сайте украинский язык по умолчанию, русский дополнительно. с переключателем в шапке сайта. Сайт по адресу: http://surl.li/ckekz Платформа Smarty. Админка самописная. Пишите цену и сроки.Шапка для сайтаВеб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
Приветствую. стоит задача переверстать страницу "форму", то, что вы увидите сейчас, это сделано на скорую руку, чтобы работало, теперь делаем тоже самое с нуля, красиво, качественно, адаптивно. прямой ссылки на страницу "форму" нету, чтобы попасть на нее, перейдите по ...Шапка для сайтаHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. Нужно на сайте поправить верстку. В одном из шаблонов поломалась мобильная версия.Шапка для сайтаHTML-верстка46 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется интегрировать canvas html5 шапку на сайт.Заказ срочныйHTMLШапка для сайтаHTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Важный момент! Работу нужно сделать сегодня, там на мин 30 работы, ориентировочно. Нужно перерисовать шапку уже существующего сайта. Тз примерное: сайт существует давно и по этой причине не совсем адаптирован под мобильные устройства. Нужно перерисовать шапку ...Шапка для сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Нарисовать макет на сайт , который будет выполнен на тильде. Примерно то, что хотим получить … ссылку на фотосессию пришлю … срок выполнения 2-3 дня . Стоимость 2000 рубTildaШапка для сайтаДизайн сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нам нужно сверстать шапку на сайте ( wordpress ): https://cmei.diex.me/ для мобильной версии и добавить гамбургер меню Десктоп: http://prntscr.com/1vz3xus поправить вот эту шапку, нормально раскидать элементы. http://prntscr.com/1vz423p вот пример. Высоту уменьшить и как на примере сделать ...WordPressШапка для сайтаHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Разработать шапку для сайта размер изображения 1900x896 формат PSD. Сайт для программы eDisk. Программа для защиты конфиденциальной информации. Программа eDisk для создания зашифрованных контейнеров. В компьютере контейнеры представлены пользователю как физические или съемные диски во вкладке ...Шапка для сайтаБаннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть обычное меню сделанное списком. Нужно сделать чтоб оно выпадало (всего 2 уровня вложенности)Шапка для сайтаHTML-верстка15 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо внести корректировку шапки header сайта (выровнить логотип относительно сетки сайта)HTMLПравки на сайтШапка для сайтаHTML-верстка47 заявокЗакрыт2 года назад
Креативный дизайн шапки сайта Разработать КРЕАТИВНЫЙ дизайн сайта. Бюджет проекта от 70 000 до 100 000 руб. Но для начала нужно сделать только ШАПКУ (верх сайта)! Нужен концептуальный дизайн. Элегантно, чисто, минималистично, с элементами абстракции! Общий дух сайта: инновации, технологии будущего! Референсы ...Дизайн сайтаШапка для сайтаДизайн сайтов17 заявокЗакрыт2 года назад