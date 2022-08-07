Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
Логотип и баннеры для онлайн игры
Сделать по 2-3 варианта:
1) Шапка для VK в стиле шапки нашего сайта (1920x1080)
2) Логотип для VK в стиле шапки нашего сайта (1024x1024)
Сделать 3 стилистически разных варианта основного баннера (конкурс) и в том же стиле сделать по 1:
3) Баннер для новости на сайте c названием сервера (486х160)
4) Баннер для форума (1090х160)
5) Баннер для топа (270x80)
6) Баннер конкурса с раздачей (1920x1080)
7) По 2 одинаковые gif с различающимся текстом (468x60) и (728x90)
(Смотреть примеры прошлых баннеров в прикрепленном архиве)
Пример баннеров новостей на сайт:
https://mudream.online/ - из новостей MAIN EVENT OF THE WEEK
https://sirus.su/ - из новостей
Примеры стилей шапок в прикрепленных файлах
Если кратко чего мы ожидаем - вы берете за основу шапку нашего сайта и осовремениваете в том же стиле.
(На бэкграунд можно брать баннеры в стиле средневекового фэнтези с магией, либо по картинкам MU Online из гугла)
Название игры: MU Online
Наш сайт: mu.bless.gs
Заявки фрилансеров
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