Логотип и баннеры для онлайн игры

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Закрыт12 заявок687 просмотров

Сделать по 2-3 варианта:

1) Шапка для VK в стиле шапки нашего сайта (1920x1080)

2) Логотип для VK в стиле шапки нашего сайта (1024x1024)

Сделать 3 стилистически разных варианта основного баннера (конкурс) и в том же стиле сделать по 1:

3) Баннер для новости на сайте c названием сервера (486х160)

4) Баннер для форума (1090х160)

5) Баннер для топа (270x80)

6) Баннер конкурса с раздачей (1920x1080)

7) По 2 одинаковые gif с различающимся текстом (468x60) и (728x90)

(Смотреть примеры прошлых баннеров в прикрепленном архиве)

Пример баннеров новостей на сайт:

https://mudream.online/ - из новостей MAIN EVENT OF THE WEEK

https://sirus.su/ - из новостей

Примеры стилей шапок в прикрепленных файлах

Если кратко чего мы ожидаем - вы берете за основу шапку нашего сайта и осовремениваете в том же стиле.

(На бэкграунд можно брать баннеры в стиле средневекового фэнтези с магией, либо по картинкам MU Online из гугла)

Название игры: MU Online

Наш сайт: mu.bless.gs

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