Екатерина Орзул kkkatrin_designkkkatrin_design
22 годаМолдова/Кишинев
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Веб-дизайн
Приветствую! Меня зовут Екатерина, я веб-дизайнер, прошла обучение на различных курсах по дизайну у лучших специалистов, последнее обучение на курсе Михаила Грибова "Начало". Постоянно обучаюсь и совершенствую свои навыки! Буду рада сотрудничеству с интересными и креативными компаниями и людьми!
Портфолио
- Лонгрид сайта по Швейцарии34 просмотра
- Дизайн лендинга под запись на онлайн-сессию33 просмотра
- Sport Landing для тренера377 просмотров
- LANDING PAGE для продюсерского центра “Y-Agency”43 просмотра