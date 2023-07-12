Веб-дизайн

Приветствую! Меня зовут Екатерина, я веб-дизайнер, прошла обучение на различных курсах по дизайну у лучших специалистов, последнее обучение на курсе Михаила Грибова "Начало". Постоянно обучаюсь и совершенствую свои навыки! Буду рада сотрудничеству с интересными и креативными компаниями и людьми!

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