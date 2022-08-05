Баннер для смм

$10
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Завершен4 заявки236 просмотров

Баннер яркий, веселый, типа https://ultrakidsnn.ru/1-sentjabrja-na-otlichno-rozygrysh-prizov-ot-ultrakids-i-partnerov/

На баннере заголовок мелко "Скоро в школу"

Крупный заголовок "Посети стоматолога!" / или как вариант "Не забудь сходить к стоматологу" - посмотреть что лучше в компановке

Дата "до 31 августа 2022"

Мельче или лейблом: "Расписание уроков в подарок"

3 года назад
crossmedia
Ирина 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dankydesign
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
С Даниилом работаем не в первый раз. Всегда ответственно подходит к задаче! Качество выполнения 10 из 10! Работает быстро, учитывая все пожелания! Замечательный исполнитель!
Всегда приятно работать с Ириной, хорошо поставлена задача и приятное общение. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Dankydesign
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
22 отзыва
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