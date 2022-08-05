Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
Баннер для смм
Баннер яркий, веселый, типа https://ultrakidsnn.ru/1-sentjabrja-na-otlichno-rozygrysh-prizov-ot-ultrakids-i-partnerov/
На баннере заголовок мелко "Скоро в школу"
Крупный заголовок "Посети стоматолога!" / или как вариант "Не забудь сходить к стоматологу" - посмотреть что лучше в компановке
Дата "до 31 августа 2022"
Мельче или лейблом: "Расписание уроков в подарок"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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