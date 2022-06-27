Dankydesign

Даниил Дегтяренко Dankydesign

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
👋 Здравствуйте! Вы нашли креативного дизайнера! Качественно и в срок - дизайн сайтов 🎯

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Немного о себе

Меня зовут Даниил, в дизайне 7 лет. Работал руководителем команды в студии графического дизайна. После чего перешел на фриланс. Мои работы можно найти на многих фриланс биржах и в студиях.

Работая со мной вы получаете:

 Мгновенный старт дизайна

 Соблюдение всех дедлайнов

 Самые современные технологии

 Быстрая связь со мной

 Легкое общение

Всегда рад новым знакомствам, с радостью могу обсуждать проекты голосом или в любом удобном мессенджере.

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Мои основные направления:

Веб дизайн:                               

✅ Аудит сайтов                                                                        

✅ Прототипирование                                                             

✅ UX/UI design                                                                

✅ Figma                                                                     

✅ Adobe Photoshop                                     

✅ Adobe Illustrator                              

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 Работаю по предоплате в 50% на прямую

Или безопасный платеж на сайте.

Мой кошелёк

  • Яндекс — 410018922300177

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📞 Мои контакты:

Telegram: @daniel_degtyarenko

Instagram: https://www.instagram.com/daniil_degtyarenko

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🎯 Работаю до полного утверждения макета!

Все правки абсолютно бесплатные, более того, я всегда слежу за дальнейшей судьбой макета.

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Отзывы заказчиков

guest_15853044775099
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Отредактировать картинки для сайта
Выполнил работу быстро и качественно! Посоветовал как сделать лучше. Очень довольна. Рекомендую!
С радостью буду сотрудничать дальше, приятное общение и четко поставленная задача. Рекомендую!
Ответный отзыв
crossmedia
Ирина 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Баннер для смм
С Даниилом работаем не в первый раз. Всегда ответственно подходит к задаче! Качество выполнения 10 из 10! Работает быстро, учитывая все пожелания! Замечательный исполнитель!
Всегда приятно работать с Ириной, хорошо поставлена задача и приятное общение. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
sprinter21
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1
10 баллов
3 года назад
На картинці поміняти одне слово
Оперативно та якісно зроблена правка. Рекомендую
Чітко поставлене завдання, приємне спілкування. Рекомендую!
Ответный отзыв
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
3 года назад
Нарисовать макет сайта по прототипу
Сотрудничеством доволен, Даниилу пришлось ждать, тк. руководство тянуло, спасибо за терпение. Дизайн сделан по всем последним современным требованиям, адаптивка и все дела. Спасибо Даниил. Вы хороший специалист! 👍
Приятно работать с профессионалом, четко поставленная задача, приятное общение, крутой проект. С радостью буду сотрудничать дальше. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
$10/час
от $1от 1 дня
#206
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#733
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#406