👋 Здравствуйте! Вы нашли креативного дизайнера! Качественно и в срок - дизайн сайтов 🎯

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Немного о себе

Меня зовут Даниил, в дизайне 7 лет. Работал руководителем команды в студии графического дизайна. После чего перешел на фриланс. Мои работы можно найти на многих фриланс биржах и в студиях.

Работая со мной вы получаете:

 Мгновенный старт дизайна

 Соблюдение всех дедлайнов

 Самые современные технологии

 Быстрая связь со мной

 Легкое общение

Всегда рад новым знакомствам, с радостью могу обсуждать проекты голосом или в любом удобном мессенджере.

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Мои основные направления:

Веб дизайн:

✅ Аудит сайтов

✅ Прототипирование

✅ UX/UI design

✅ Figma

✅ Adobe Photoshop

✅ Adobe Illustrator

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 Работаю по предоплате в 50% на прямую

Или безопасный платеж на сайте.

Мой кошелёк

Яндекс — 410018922300177

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📞 Мои контакты:

Telegram: @daniel_degtyarenko

Instagram: https://www.instagram.com/daniil_degtyarenko

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🎯 Работаю до полного утверждения макета!

Все правки абсолютно бесплатные, более того, я всегда слежу за дальнейшей судьбой макета.