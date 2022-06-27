__________________________________________________________________________________________________________________________________
Немного о себе
Меня зовут Даниил, в дизайне 7 лет. Работал руководителем команды в студии графического дизайна. После чего перешел на фриланс. Мои работы можно найти на многих фриланс биржах и в студиях.
Работая со мной вы получаете:
Мгновенный старт дизайна
Соблюдение всех дедлайнов
Самые современные технологии
Быстрая связь со мной
Легкое общение
Всегда рад новым знакомствам, с радостью могу обсуждать проекты голосом или в любом удобном мессенджере.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Мои основные направления:
Веб дизайн:
✅ Аудит сайтов
✅ Прототипирование
✅ UX/UI design
✅ Figma
✅ Adobe Photoshop
✅ Adobe Illustrator
________________________________________________________________________________________________________________________________
Работаю по предоплате в 50% на прямую
Или безопасный платеж на сайте.
Мой кошелёк
Яндекс — 410018922300177
____________________________________________________________________________________________________________________________________
📞 Мои контакты:
Telegram: @daniel_degtyarenko
Instagram: https://www.instagram.com/daniil_degtyarenko
____________________________________________________________________________________________________________________________________
🎯 Работаю до полного утверждения макета!
Все правки абсолютно бесплатные, более того, я всегда слежу за дальнейшей судьбой макета.
Портфолио
- Premier-мультибрендовый магазин одежды.69 просмотров
- Akira Oil - интернет магазин Японских товаров139 просмотров
- СК Зодчий - корпоративный сайт118 просмотров
- Alexx Group. Утепление фасадов в Польше58 просмотров
- Интернет магазин ЛяЧиз103 просмотра
- Tasty-case сайт рулетка Cs GO125 просмотров
- ГСС Производственно строительная компания77 просмотров
- Landing page Result curse71 просмотр
- Cash Machine интернет магазин57 просмотров
- Фаворит-С Продажа железобетонных изделий92 просмотра
- BC-MEDICA магазин ортопедических подушек105 просмотров
- Лендинг для It компании74 просмотра