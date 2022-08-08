Отредактировать картинки для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка217 просмотров

Отредактировать картинки для сайта по размерам.

3 года назад
guest_15853044775099
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dankydesign
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Выполнил работу быстро и качественно! Посоветовал как сделать лучше. Очень довольна. Рекомендую!
С радостью буду сотрудничать дальше, приятное общение и четко поставленная задача. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dankydesign
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад

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