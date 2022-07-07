Отрисовка иконок в формате SVG

Задача: Отрисовать новые иконки в формате SVG, характеризующие заголовки и описание в блоках - http://joxi.ru/EA4LnvMiXYan0A

На внутренних страницах так же есть иконки, их тоже нужно перерисовать. Не могу точно сказать их численность, и разнообразие, где то они повторяются. Более подробно можно посмотреть, и изучить и посчитать их на сайте - https://aerografiya-spb.ru/

Требования к исполнителю: Желательно наличие портфолио по похожим выполненным заданиям.

Дополнительная информация: Цветовую палитру можно использовать, ту которая на сайте.

Оплата: Предлагайте свою цену.