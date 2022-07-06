Аватарка для телеграмм бота

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен19 заявок479 просмотров

Нужно сделать качественную аватарку для телеграмм бота автомобильной тематики. Логотип и цвета есть.

Срок: 2 дня (не более).

3 года назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
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3 года назад
$50
1 день
Все выполнил в срок! Рекомендую для ваших идей!
Интересный проект, отличный заказчик. Рекомендую

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roman_loginov
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