Необходимо разработать смайлы и иконки для Twitch канала. Требуются стандартные и анимированные иконки в формате PNG и GIF с заданными размерами и дизайном. Включены смайлы с круассаном, тотемами и сердцем. Также нужно создать значки подписчика в формате PNG. Все файлы должны соответствовать указанным требованиям по размеру и разрешению.