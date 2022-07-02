Требуется создать около 10 иконок для сайта ресторана в стиле пиксель-арт. Ориентировочный стиль будет предоставлен. Необходимо учитывать уникальность и соответствие тематике ресторана.
Аватарки миньоны
автароки все миньоны тематические: 1. Миньон рейна(ИГРА ВАЛОРАНТ)
2. Миньон рейз(ИГРА ВАЛОРАНТ)
3. Миньон чембер(ИГРА ВАЛОРАНТ)
4. Миньон с калашом(Из игры Контер страйк)
5. Миньон манки кинг(дота)
6. Миньон гей(сушист)
7. Миньон леон ( с бравлстарса)
8. Миньон емо
9. миньон дракен(из токийских мстителей)
10. миньон дизайнер( в очках)
Заявки фрилансеров
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