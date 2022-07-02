Нарисовать иконки для сайта (10 штук)

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт31 заявка718 просмотров

Необходимо нарисовать +- 10 штук иконок для ресторана (ориентировочный стиль продемонстрирую/скину фотки)

3 года назад
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Иконки и Пиксель-арт
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