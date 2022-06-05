Иконки для приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка598 просмотров

Добрый день!

Требуется дизайн иконок в общей сложности 12+шт.

8 на главный экран, 4 в меню и возможно потребуется 1 иконка самого приложения. 

Примеры какие хотим в файлах прикрепляю. 

Нужен дизайнер с опытом, тк хотим дальше работать по дизайну основному. 

Ожидаем ваши отклики со сроками и бюджетом. 

3 года назад
kB7Za8
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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