Необходимо конвертировать фавикон из PNG в SVG, возможно создать аналогичный фавикон для лучшего качества. Размер 32x32 или больше, с учетом адаптации для светлой и темной тем браузера. Важно минимизировать размер файла для повышения скорости загрузки страницы.
Иконки для приложения
Добрый день!
Требуется дизайн иконок в общей сложности 12+шт.
8 на главный экран, 4 в меню и возможно потребуется 1 иконка самого приложения.
Примеры какие хотим в файлах прикрепляю.
Нужен дизайнер с опытом, тк хотим дальше работать по дизайну основному.
Ожидаем ваши отклики со сроками и бюджетом.
Заявки фрилансеров
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