Фавикон для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок400 просмотров

Конвертировать из PNG исходника (см. приложение) фавикон для сайта в формат SVG. Возможно, для достижения лучшего качества, создать аналогичный фавикон самому. Размер 32x32 или больше, вроде как SVG четко отображается для разных устройств.

Внести в настройки отображение для светлой и темной тем браузера, где в первом случае, внутри синей рамки светлый фон, а во втором случае темный.

Цель - сделать размер фала минимальным, для более высокой скорости загрузки страницы, возможно, жертвуя при этом качеством.

3 года назад
ilyademi
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Роман проявил инициативу и затем четко и быстро выполнил задачу. Приятное общение, настоящий профессионал. Буду работать в будущем. Однозначно рекомендую.
Прекрасный заказчик, четкая задача и отличная коммуникация. Думаю, что нашёл себе постоянного заказчика и буду рад снова поработать вместе)

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Влад
 
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ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Максим
 
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Анна
 
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ТОП-10
Иконки и Пиксель-арт
roman_loginov
Роман 
26 лет
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