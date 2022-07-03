Конвертировать из PNG исходника (см. приложение) фавикон для сайта в формат SVG. Возможно, для достижения лучшего качества, создать аналогичный фавикон самому. Размер 32x32 или больше, вроде как SVG четко отображается для разных устройств.

Внести в настройки отображение для светлой и темной тем браузера, где в первом случае, внутри синей рамки светлый фон, а во втором случае темный.

Цель - сделать размер фала минимальным, для более высокой скорости загрузки страницы, возможно, жертвуя при этом качеством.