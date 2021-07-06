ilyademi

Илья ilyademi

 
46 летЛатвия/Рига
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$142
выплачено фрилансерам
64%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Vanika
Іван 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
5 месяцев назад
Клон сайта в HTML
Приятный в общении заказчик с чётко поставленной задачей. Всегда на связи. Всем рекомендую и надеюсь еще поработаем.
Доволен работой Ивана. Выполнил задание в срок, приятное и профессиональное общение, подсказал несколько идей как лучше достичь поставленной задачи для увеличения скорости сайта. Особенно отметил честность и инициативность. Планирую дальнейшее сотрудничество. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
год назад
Фавикон для сайта
Прекрасный заказчик, четкая задача и отличная коммуникация. Думаю, что нашёл себе постоянного заказчика и буду рад снова поработать вместе)
Роман проявил инициативу и затем четко и быстро выполнил задачу. Приятное общение, настоящий профессионал. Буду работать в будущем. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Sitemap.xml - автоматическое обновление для статичного сайта
Все прошло отлично, рекомендую.
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Задачу выполнил быстрее заявленных сроков. Четкая коммуникация, профессионал своего дела. Планирую обращаться за помощью по другим задачам для проекта. Однозначно рекомендую.
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voloshin__v
Виталий 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Исправить ищибку на HTML сайте
Все супер! Однозначно рекомендую
Повторно работаю с Виталием и как прежде все оперативно, профессионально и вежливо. Рекомендую!
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voloshin__v
Виталий 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Исправить ищибку на HTML сайте: Links are not crawlable
Рекомендую
Задание выполнил быстро и четко. Доволен работой и профессиональным подходом. Рекомендую Виталия как ответственного специалиста.
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