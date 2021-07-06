- Веб-программирование8 заявокОткрыт5 дней назад
Устранить причину падения поискового Google трафика. Предполагаю, что это могут быть санкции текущего апдейта за некачественный и AI контент. В рамках консультации экспертно ответить на дополнительные вопросы. Подробное тех. задание в приложении. Буду рад заявкам ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Подробное тех. задание в приложении. Буду рад заявкам от опытных верстальщиков с конкретными предложениями по сумме и сроку.Завершен8 месяцев назад
Подробное тех. задание в приложении. Буду рад заявкам от опытных SEO специалистов с конкретными предложениями.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Конвертировать из PNG исходника (см. приложение) фавикон для сайта в формат SVG. Возможно, для достижения лучшего качества, создать аналогичный фавикон самому. Размер 32x32 или больше, вроде как SVG четко отображается для разных устройств. Внести в ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершенгод назад
Подробное тех. задание в приложенном файле.Завершен2 года назад
Перевести хорошо написанную статью с русского на таджикский. Общий объем: 1337 слов. Цель - получить качественный результат. Мой партнер является носителем таджикского языка и будет вычитывать переведенную статью. Перевод не должен слишком точно соответствовать оригинальному тексту, особенно ...Переводы9 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем в команду контент-менеджера, для исполнения следующих задач: [list][*]Заказ контента у копирайтеров и переводчиков. Работа по большей части уже с существующей базой фрилансеров;[*]Работа в основном с двумя сайтами - один на финансовую тематику, другой на тематику ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт2 года назад
Реализовать автоматическое добавление новых страниц статичного сайта в файл sitemap.xml (ссылка на карту в приложенном файле). К примеру, как [url=https://bobbyjack.medium.com/generating-a-sitemap-for-a-static-site-356fa3c26074]в этом руководстве[/url], запускать скрипт после добавления новых страниц или предложить другой метод.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
В Adobe Dreamweaver (21.1 для MacOS) при копирование из Word/Google Docs нет переноса форматирования в режиме Live. Приходиться использовать [url=https://www.gdoctohtml.com/]конвертор[/url] для очистки кода от лишнего. Буду благодарен платной консультации или совету по использованию более ранней ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Исправить ошибку "Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio" по данным [url=https://web.dev/measure/]https://web.dev/measure/[/url] для главной страницы сайта (см. приложение), чтобы вместо 95 баллов стало 100. Здесь инструкция: https://web.dev/color-contrast/Завершен3 года назад
Исправить ошибку "Links are not crawlable" по данным https://web.dev/measure/ для двух страниц сайта (см. приложение), чтобы вместо 92 баллов стало 100. Здесь инструкция: https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/links-crawlableЗавершен3 года назад
Создать фавиконы для сайта: 1. Корона с широкими зубцами (см.приложение) полностью закрашенная цветом #704cfc и второй вариант цветом #5834f8. Формат PNG, размеры 16x16 и 32x32. 2. Корона с узкими зубцами (см.приложение) полностью закрашенная цветом #704cfc и второй вариант цветом #5834f8. Формат PNG, размеры ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Реализовать отображение url без .html для статичного сайта. Сервер Nginx на Ubuntu. Подробное ТЗ в приложенном файле.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Создать клон малого сайта без переноса статей, и установить на готовый Wordpress. Подробное задание в приложении, детали в личной беседе.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо внести перечень правок беря в учет сайт пример. Подробности в приложенном тех. задании.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
На посадочной странице съехало отображение слогана, и теперь находится над логотипом, тогда как должно быть под логотипом. На главной странице корректно отображается - в начале логотип, а под ним слоган. Причем, данная проблема замечена только в ...Завершен6 лет назад
Необходимо создать клон малого сайта и установить на готовый Wordpress. Желательно с помощью конструктора SiteOrigin, однако готовы рассмотрим и другие варианты. Подробное задание в приложении, детали в личной беседе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо убрать лишние пробелы и выровнять местоположение элементов на уже готовой мобильной версии сайта. Также, необходимо исправить отображение главной страницы в брузере Opera. Там текст описания, который должен быть под всеми квадратами, частично вылез наверх. При ...Завершен8 лет назад
Необходимо настроить плагин Polylang для корректного отображения латышской версии сайта, в том числе застайлить переключатель языка. Плагин установлен и все 7 страниц латышского контента добавлены. Подробное ТЗ в приложенном файле.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад