Исправить ошибку "Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio" по данным [url=https://web.dev/measure/]https://web.dev/measure/[/url] для главной страницы сайта (см. приложение), чтобы вместо 95 баллов стало 100. Здесь инструкция: https://web.dev/color-contrast/